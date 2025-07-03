7. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali Urumqi'de Başlıyor

7. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali Urumqi'de Başlıyor
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20 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yurtiçi ve yurtdışından 24 sanat grubu 52 performans sergileyecek.

URUMQİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- 7. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali, 20 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi ve Xinjiang bölge yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan festivalde, yurtiçi ve yurtdışından 24 ayrı sanat grubu 52 performans sergileyecek. Etkinlikler Urumqi'deki ana mekanın yanı sıra İli, Hotan, Aksu, Karamay, Hami ve Alaer'deki altı farklı mekanda gerçekleştirilecek.

Xinjiang Kültür ve Turizm Departmanı Müdür Yardımcısı Yu Jie, Kazakistan, Kamboçya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu sekiz ayrı ülkeden tanınmış sanat gruplarının, dans dramaları, etnik operalar, müzikaller, bale ve modern dans gösterileri gibi performanslar sunacağını belirtti.

İlki 2008'de düzenlenen ve Çin'in dans ağırlıklı ilk büyük uluslararası sanat festivali olan etkinliğe bundan önceki 6 yıl içerisinde 70'ten fazla ülke ve bölgeden 138 sanat grubu katıldı. Bu sanatçıların sergilediği 200'den fazla performansla festival, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde kültürel etkileşim için önemli bir platform işlevi gördü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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