Üye Girişi
Haberler

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıt süreci devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıt süreci devam ediyor. Daha önceki fuarlara katılan 150'den fazla uluslararası işletme bu yıl da etkinliğe katılmak için tekrar kayıt yaptırdı. Fuarın kiralanan sergi alanı 360.000 metrekareyi aştı.

SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıt süreci devam ediyor.

Daha önceki tüm Çin Uluslararası İthalat Fuarlarına katılan 150'den fazla uluslararası işletme bu yıl yedincisi düzenlenecek etkinliğe katılmak için tekrar kayıt yaptırdı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Chenghai, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında bugüne kadar kiralanan toplam sergi alanının 360.000 metrekareyi aştığını söyledi.

Bu yılki fuarda ilk kez yeni materyallere yönelik özel bir alan oluşturacaklarını kaydeden Sun, bu alanın, yeni materyaller sektöründeki inovasyon ve gelişimi teşvik için uluslararası bir etkileşim platformu oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Sun, gelecekteki seyahatlerin temel unsurlarını sergilemek amacıyla bu yılki otomotiv bölgesinde otonom sürüş, alçak irtifa ekonomisi ve araçlar için yeni enerji depolama türleri gibi alanlarda katılımcıların yer alacağını söyledi.

Sun, 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ulusal kapsamlı fuarına katılacağını teyit ettiğini ve bunların arasında fuara ilk kez katılacak Norveç, Benin, Burundi ve UNICEF bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanghai 10 Kasım Ekonomi Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Bakmadan Geçme

TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 24-25 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 24-25 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sancaktepe, Kartal 24-25 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bornova, Kemalpaşa 24-25 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title