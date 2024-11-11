7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 80 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalarla Sona Erdi

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, pazar günü Shanghai'da sona erdi. Fuarda geçen yıla göre yüzde 2'lik artışla toplam 80,01 milyar ABD doları değerinde bir yıllık mal ve hizmet alımına yönelik ön anlaşma yapıldı.