7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Yinchuan'da Başladı

7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Yinchuan'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başlayan fuara 75 ülkeden 7.600'den fazla katılımcı ile 2.200'ün üzerindeki şirket ve kurum katılıyor. 'İnovasyon, Yeşil Kalkınma ve Refah' teması ile düzenlenen etkinlikte yatırım ve teknoloji alanında işbirlikleri öne çıkıyor.

YİNCHUAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başladı. Etkinlikte 75 ülke ve bölgeden 7.600'den fazla katılımcı ile 2.200'ün üzerinde şirket ve kurumu bir araya geldi.

"İnovasyon, Yeşil Kalkınma ve Refah" temalı dört gün sürecek olan fuarda yatırım, teknoloji transferi ve inovasyon işbirliği, modern tarım, turizm ve fikri mülkiyetin de aralarında bulunduğu 8 ana sektöre odaklanan ticari sergi ve forumlar gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bölümden oluşan sergide Kuşak ve Yol işbirliği, bölgesel ekonomik ortaklıklar, merkezi devlete ait işletmeler, temiz enerji, dijital ekonomi ve özel ürünler bölümleri bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.