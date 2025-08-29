7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Yinchuan'da Başladı

YİNCHUAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başladı. Etkinlikte 75 ülke ve bölgeden 7.600'den fazla katılımcı ile 2.200'ün üzerinde şirket ve kurumu bir araya geldi.

"İnovasyon, Yeşil Kalkınma ve Refah" temalı dört gün sürecek olan fuarda yatırım, teknoloji transferi ve inovasyon işbirliği, modern tarım, turizm ve fikri mülkiyetin de aralarında bulunduğu 8 ana sektöre odaklanan ticari sergi ve forumlar gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bölümden oluşan sergide Kuşak ve Yol işbirliği, bölgesel ekonomik ortaklıklar, merkezi devlete ait işletmeler, temiz enerji, dijital ekonomi ve özel ürünler bölümleri bulunuyor.