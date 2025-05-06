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7. Çarşamba Kitap Fuarı 19 Mayıs'ta Başlıyor

7. Çarşamba Kitap Fuarı 19 Mayıs'ta Başlıyor
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Çarşamba Belediyesi, 19 Mayıs'ta Abdullah Paşa Meydanı'nda başlayacak olan 7. Çarşamba Kitap Fuarı'nın düzenleneceğini duyurdu. Fuar, 27 Mayıs'a kadar devam edecek ve yerel ile ulusal yayınevleri ve yazarları bir araya getirecek.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Çarşamba Kitap Fuarı 19 Mayıs'ta başlayacak.

Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilecek fuar, yerel ve ulusal yayınevleri ve yazarların katılımıyla 27 Mayıs'a kadar sürecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, vatandaşları fuara davet etti.

Dündar, "Çarşamba Kitap Fuarı ile kitapla buluşmanın ve kelimeler aracılığıyla yeniden bir yolculuğa çıkmanın verdiği anlam ve değeri, Çarşamba'mızda hep birlikte kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz fuarımızda, bu yıl da ulusal ve yerel olmak üzere Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ile birçok yazar Çarşamba'mızda olacak. Dokuz gün sürecek fuarda, imza günleri, söyleşiler, konserler ve birçok etkinlik yer alacak. Tüm hemşehrilerimizi, öğrencilerimizi ve kitapseverleri 7. Kitap Fuarı'mıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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