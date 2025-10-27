7. Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması'nda 10 Yeni Eser Doğdu

Anda Barut Collection'ın ev sahipliğinde düzenlenen "7. Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması" kapsamında 10 genç sanatçı, bir haftalık çalışmanın sonunda 10 yeni esere imza attı.

Barut Hotels'in genç sanatçılara ilham vermesi amacıyla Aydın'ın Didim ilçesinde Delice Yarımadası'ndaki otelde organize ettiği etkinliğin sanat koordinatörlüğünü Hakan Kürklü üstlendi.

Bahri Genç'in onur konuğu olduğu çalışmada, Genç ile farklı disiplinlerden 9 sanatçı, sanatsal yeteneklerini tuval aracılığıyla eserlerine yansıttı.

Katılımcı sanatçılar arasında Ayça Selcen Korgun, Ayşe Avşar, Batuhan Daşdemir, Daniela Budi?teanu, Derin Çokşenim, Eda Ağaoğlu, Emir Yağmurca, Erman Gürcüm ve Selin Sezgin yer aldı.

"Ortaya çıkan eserler otelin koleksiyonuna katılıyor"

Projenin sanat koordinatörü Hakan Kürklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk buluşmanın 2018'de olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Antalya Lara Barut Collection ile tanışmıyorduk henüz. Oranın iç mimarı, benim akademiden arkadaşım. O, otelin girişine bir bronz heykel istedi 3,5 metre boyutunda. Ben de İstanbul'da sanatçı arkadaşlarımı aradım. Heykeltıraş arkadaşımız Tuğrul Selçuk, 'Ben yaparım' dedi. Ahmet (Barut) Bey ile bağlantıyı o şekilde kurduk. İç mimar Hakan Külahçı ile sanatçılarla çalıştay yapsak diye konuşuyorduk. Çünkü ben 2014'ten 2019'a kadar Cunda'da sanat çalıştayı yapıyordum. Araya pandemi girince iptal oldu. Yeniden irtibat sağladığımızda Hakan Bey ile böyle bir çalıştayı burada da yapabilir miyiz, dedik. Antalya'daki (Lara Barut Collection) oteli dolaştığımızda, Ahmet Bey, ne yapabiliriz dedi. Daha önceki çalıştay tecrübelerime dayanarak, gençlerle yapalım. 10 sanatçıyı getirelim. Başlarında bir usta sanatçı yer alsın. Diğer 9 kişi de genç sanatçı olsun. Fakat kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayalım. O yüzden en fazla 3 erkek olsun, gerisi kadın sanatçı olsun dedik. Ahmet Bey de tamam dedi. İlkini 2018'de gerçekleştirdik. Gayet keyifli, başarılı bir çalıştay oldu ve devam etti."

Kürklü, ilk 6 buluşmanın Antalya Lara Barut Collection'da yapıldığını, sonuncunun ise önceki yıl açılan ve Didim'de bulunan Anda Barut Collection'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Çalışmaya katılan genç sanatçıların, pazar gününden pazar gününe kadar otelde kalarak eserlerini ortaya çıkardığını sözlerine ekleyen Kürklü, "Ben de dahil olmak üzere, hiçbirimiz ücret almıyoruz. 5 gün veriyoruz onlara. 5 günde bir iş çıkarmaları, işi bitirmeleri lazım. Ulaşım, konaklama, malzeme temin ediliyor. Sonunda ortaya çıkan eserler otelin koleksiyonuna katılıyor." dedi.

"Mavi yolculuğa benziyor"

Hakan Kürklü, önceki çalıştaylara 60 sanatçının katıldığını ve ortaya çıkan tüm eserlerin otelde sergilendiğini vurguladı.

Organizasyondaki zamanın kısıtlı olduğunu dile getiren Kürklü, bu nedenle genç sanatçılarla uyumlu çalışmanın önemine dikkati çekti.

Sanat koordinatörü Kürklü, yapılan organizasyonu mavi yolculuğa benzeterek, şunları aktardı:

"Küçük bir teknedesiniz. Arkadaşlarınızla gittiniz. Onların içinden biri huysuzluk yaparsa, tatsızlık olur, tatil biter. Mesela çok yeteneklidir ama huysuzdur. Ben kasımdan itibaren İstanbul'da atölyeleri dolaşmaya başlarım. Sanatçıların atölyelerini dolaşıyorum. 10 kişinin bir hafta boyunca uyumlu çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Her gittiğim görüşmede programı söylüyorum. 'Sana pazartesi sabahından cuma akşamına kadar müsaade. Boyutu en küçük 100x100 santimetre olmak üzere bir tuval veriyoruz ama bu ölçünün üzerine de çıkabilirsin' diyorum. Ortaya çıkan eserlerin bazıları daha büyük olabiliyor. Kendine güvenen yaparım diyor."

"Bugüne kadar 70 sanatçı, 70 esere imza attı"

Birbirini tanımayan 10 genç sanatçının etkinlikte birbirini tanıyarak kaynaştığını söyleyen Kürklü, "İlk gün çekingenlik olsa da ikinci gün kaynaşıyor, bilgi alışverişi yapıyorlar. Birbirlerinden etkileniyor, sorular soruyorlar. Tekniklerini soruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kürklü ilk çalıştayın gerçekleştiği 2018'den bugüne kadar katılan isimlerden birçoğunun çok iyi yerlere gelenler olduğunu vurgulayarak, "7 sene az değil. Her giden, bir daha ne zaman geliriz diyor. Ancak kural gereği bir kez katılan bir daha gelemiyor." ifadelerini kullandı.

Son etkinlikle toplam 70 sanatçının 70 eserinin ortaya çıktığına işaret eden Kürklü, etkinliğin daha da genişlemesi isteğine işaret ederek, "Keşke yılda iki kez yapılabilse. Sanatçıları çoğaltırız. Daha çok kişi faydalanır. Benim temennim bu." diye konuştu.

Sanat dolu bu etkinlik, misafirlere güncel sanatın farklı yorumlarını keşfetme fırsatı sunarken, genç yeteneklerin üretimlerini desteklemeyi de amaçlıyor.

Etkinliğin sonunda ortaya çıkan eserler otel lobisinde bir süre sergilendikten sonra otelin duvarlarını süsleyecek.