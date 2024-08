AK Parti Gençlik Kolları ve AFAD işbirliğiyle gençlere afet eğitimi veriliyor

Ak Parti Gençlik Kolları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) işbirliğinde düzenlenen "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle, gönüllü gençler afetlere müdahalede bulunacak şekilde eğitim alıyor.

Ak Parti'nin "Cemre Afet Gönüllüsü" eğitim programı Samsun AFAD Müdürlüğünde başladı. Eğitimin ilk gününde gönüllülere, ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimi takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, 2021'de başlattıkları, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, gönüllü sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

"Cemre" projesinin çok önemli bir çevre hareketi olarak kurulduğunu anlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"Cemre havaya, suya ve toprağa düşer. Baharın gelişini müjdeler. Bu da içimize düşen çevre hareketi olarak tanımladığımızdır. İlk etapta 1000 gençle onlara çevre konusunda farklı eğitimler aldırarak başladığımız ve 81 ilimizde yaygınlaştırdığımız bu hareketi bugün farklı bir boyuta dönüştürüyoruz. Tabii ülkemizde hiç yaşanmasını arzu etmediğimiz ama sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de yaşanan afetler, yangınlar, depremler, seller açıkçası bize bu konuda gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. O yüzden bugün AFAD'ın koordinatörlüğünde AK Parti Gençlik Kollarımızla birlikte Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 7 bölgede gönüllülere eğitim aldırıyoruz. Türkiye'de hedefimiz 7 bölgede 7 bin Cemre..."

Bütün şehirlerde eş zamanlı olarak eğitimlerin başladığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Çıkış noktamız 7 bölge, 7 bin cemre. Çünkü her bölgemizin her şehrimizin her ilçemizin karşı karşıya olduğu farklı riskler var. Dolayısıyla biz bu riskleri bilen ve yönetebilen bir anlayışı hakim kılmak üzere birçok alanda çalışma yapıyoruz. Belediyelerimiz bu konuda öncü bir görev üstleniyor, valiliklerimiz, ilgili kurumlarımız... Türkiye'de gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu ve özellikle gençlerle gönüllülük hareketinin birleşmesinin hem çevre alanında hem de afetler noktasında ne kadar önemli olduğunun bilinciyle 7 bölge, 7 bin cemre diye yola çıktık. 7 bin bizim için bir sınır değil, sadece bir hedef, dolayısıyla 7 binden sonra cemrelerin hızla artacağını, özellikle üniversitelerimiz açıldıktan sonra bu kampanyanın, bu farkındalığın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını biliyoruz. Cemre bir çevre hareketi olarak başladı. Yine o vasfını, o özelliğini devam ettirecek. Ama aynı zamanda afetlerde aktif şekilde görev alacaklar."

Eğitimin yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.