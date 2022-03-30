Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı - Haberler

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Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de yapılacak Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı binasının birinci etap inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kırıkkale'de yapılacak Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı binasının birinci etap inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ulaş köyü yakanlarındaki inşaat sahasında incelemede bulundu.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 15 bin dönüm alana kurulacak Lojistik Depo Komutanlığında 7 bin 500 personel görev yapacak ve Türkiye çapında jandarma tatbikatlarının ortak eğitim alanı da bulunacak.

Projenin 2023 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı'ya, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.

Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaatının birinci etabına başlandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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