Adana'da bir marketten 7 bin 500 liralık taşınabilir disk çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken zanlının ifadesinde, 'Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Zararı karşılamak istiyorum' dediği öğrenildi.

7 bin 500 liralık taşınabilir disk çaldı, '500 liraya sattım' dedi...Hırsızlık anı kamerada

ADANA - Adana'da bir marketten 7 bin 500 liralık taşınabilir disk çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken zanlının ifadesinde, "Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Zararı karşılamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ahmet Koçak(22), reyondan aldığı bıçakla camekan kilidini kırıp, 7 bin 500 lira değerindeki 30 taşınabilir diski çaldı. Bıçağı yerine koyan Koçak, marketten çıkıp, kayıplara karıştı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hırsızlığı fark eden market çalışanı Gülsüm B., polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Koçak, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çaldığı taşınabilir diskler bulunamadı. Emniyete götürülen Koçak, ifadesinde, suçunu kabul edip, "İçinde elektronik cihazların bulunduğu cam dolabın kilidini çevirdim, açıldı. Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Koçak tutuklandı.