"7 BELA TANER" CİNAYETİNDE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BEYOĞLU'nda "7 Bela Taner" lakaplı Tanır Şanlı (36)'yı öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişi Pendik'te yakalandı.

Beyoğlu'nda Kocatepe Mahallesi'nde 7 Ağustos Pazartesi caddede duran iki kişi, yoldan geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tanır Şanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan B.K. ise kolundan yaralanmıştı. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmışlardı.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırganların güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, polis saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu tespit etti. Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. ve Ahmet G. gözaltına alındı. 4 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca ise kriminal polis laboratuvarında inceleme altına alındı.

SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN TANIR ŞANLI POLİSE YABANCI DEĞİL

Saldırıda hayatını kaybeden Tanır Şanlı'nın emniyette farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, kavgalı olduğu husumetlisinin iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kavga ettiği bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı tespit edildi. Bu olaydan sonra hasımlarıyla girdiği kavga sonucu yaralanan Tanır Şanlı'nın kaldırıldığı hastanede gözaltına alındığı, ancak burada polisleri ilaçla uyutup kaçtığı daha sonra Bağcılar'da yakalandığı tespit edildi.