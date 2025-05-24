7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı
Chongqing'de düzenlenen fuara 39 ülkeden 1.300'den fazla işletme katılıyor. Alçak irtifa ekonomisiyle ilgili ürünler ilgi görüyor.
CHONGQİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başladı. Fuarda alçak irtifa ekonomisiyle ilgili çeşitli ürünler ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.
Fuar organizasyon komitesine göre, etkinliğe 39 ülke ve bölgeden 1.300'ün üzerinde işletme katıldı. İmalat ve modern hizmet sektörleri, fuarda sözleşmeye bağlanan tüm projelerin yüzde 75'inden fazlasını oluşturuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel