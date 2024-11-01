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7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü: Yusuf Kadan Son Yolculuğuna Uğurlandı

7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü: Yusuf Kadan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kırıkkale'de beşikle yatak arasında sıkışarak hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf Kadan, cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi. Ailesi ve yakınları, küçük bebeği son yolculuğuna uğurladı.

KIRIKKALE'de beşikle yatak arasında sıkışıp nefessiz kalarak hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf Kadan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1260'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Anne K.K., oğlu Yusuf Kadan'ı kontrol etmek için odaya girdiğinde, bebeğin beşikle yatak arasında kalıp morardığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Yusuf bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Aile otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Kadan'ın cansız bedenini teslim aldı. Sanayi Mahallesi Miraç Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tabutun üzerine bebeğin battaniyesi örtüldü. Yusuf Kadan'ın cenazesi, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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