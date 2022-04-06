7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 şüpheliden biri, sokağa girdikten sonra elindeki kesici alet ile park halindeki araçların lastiklerini kesti. 7 araca zarar veren şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 18 yaşından küçük olduğu bildirilen 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.