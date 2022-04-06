7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 şüpheliden biri, sokağa girdikten sonra elindeki kesici alet ile park halindeki araçların lastiklerini kesti. 7 araca zarar veren şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 18 yaşından küçük olduğu bildirilen 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title