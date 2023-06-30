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7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

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Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı, kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi. Kaza, dün TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampalarında meydana geldi. 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada trafikte uzun araçlar kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza anı ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan bir otomobilin bariyerlere çarptığı, arkasındaki araçların da duramayarak zincirleme kazaya karıştığı görülüyor.

- 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

DÜZCE - Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı, kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampalarında meydana geldi. 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada trafikte uzun araçlar kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza anı ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan bir otomobilin bariyerlere çarptığı, arkasındaki araçların da duramayarak zincirleme kazaya karıştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Tragger Güncel Haberler

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