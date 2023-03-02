7.7'LİK DEPREM ANI, DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK KAMERASINDA Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7'lik deprem anının, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7'lik deprem anının, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anı, Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karla kaplı mahallede yerin sarsılmaya başladığı anlar ile iş yerlerinin tente ve kepenklerinden çıkan sesler yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır Hani Yerel Güncel Haberler

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