7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE OSMANİYE 112 MERKEZİ'NDE YAŞANANLAR KAMERADA Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre kendilerini koruyan çalışanların, sarsıntı bittikten sonra tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye'de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşen yıkımla birlikte kentte ölü sayısı 991'e yükseldi. Sabaha karşı meydana gelen ilk depremde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan görevlilerin bir süre kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesinin ardından ise tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Merkezin asma tavanında küçük çaplı hasarın meydana geldiği deprem sırasında görevlilerin soğukkanlılığı dikkat çekti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE OSMANİYE 112 MERKEZİ'NDE YAŞANANLAR KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.