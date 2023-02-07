7.7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Hatay Kırıkhan'da Yardım Bekleyen Vatandaş: "7 Tane Cenaze Var. Elimizle Kazıdık. Allah'tan Korkun"

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vatandaş halen kurtarma, enkaz kaldırma yardımı bekliyor. Yaşlı bir vatandaş, "Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun" diye isyan etti.

MUSTAFA USTA

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaş halen kurtarma, enkaz kaldırma yardımı bekliyor. Yaşlı bir vatandaş, "Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah'tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah'tan korkun" diye isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli olarak dün yaşanan iki büyük depremden 10 il etkilendi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giderek depremzedeleri ziyaret etti, sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

Bir vatandaş, kendilerine yardım gelmediğini ve kendi imkanlarıyla elleriyle enkaz bölgesinde çalışma yaptıklarını belirtti. Yaşlı Vatandaş şöyle konuştu:

"ENKAZIN ALTINDA CENAZE VAR. ALLAH'TAN KORKUN"

"Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeyiz. Cumhuriyet mahallesi Nuriye Civelek Caddesi'ndeyiz. İnsanlar üst üste oturmuş durumda. Yanına bir parça ekmek, yanına bir yardım. Ne bir araç ne bir gereç. Hiçbir şey yok. İnsan anons eder, der ki 'arkadaş moralinizi bozmayın. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz'. İnsan en azından bunu söyler. Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah'tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah'tan korkun."