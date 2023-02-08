7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... Fuat Oktay, 00.10'da Açıkladı: ' 5894 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 00.10’da yaptığı açıklamada, “5894 hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binalarımız 5 bin 775. Enkazdan kurtulanlarının 8 bin kişi olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 00.10'da yaptığı açıklamada, "5894 hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binalarımız 5 bin 775. Enkazdan kurtulanlarının 8 bin kişi olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Dün saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu gece yarısı AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Oktay, saat 00.10'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ne yazık ki yine kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5894 hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binalarımız 5 bin 775. Enkazdan kurtulanlarının 8 bin kişi olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Son vatandaşımıza ulaşana kadar devam edecek. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş üzerinde bu ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. İş makineleri çerçevesinde 4 bin 794 iş makinemiz var sahada. 6 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş ve çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada. Adana Havalimanımız, lojistik konusunda elimizi rahatlattı. 36 helikopterimizle, uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesi kurulduğu yerler var. MEB ve üniversite imkanlarıyla kullandığımız 451 bin 880 kişi gerek barınma gerekse beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 1 milyon 100 binlik barınma alanları kapasitesi oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadır ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniye sayımız. 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. 100 bin çadır teslimat aşamasında olanlar ve sahada olan."