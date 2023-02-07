7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... Fuat Oktay, 00.35'te Açıkladı: '2 Bin 379 Hayatını Kaybeden Vatandaşımız, 14 Bin 483 Yaralılarımız Var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 00.35’te yaptığı açıklamada; “2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralımız ve yıkılan bina sayısı 4 bin 758 var” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 00.35'te yaptığı açıklamada; "2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralımız ve yıkılan bina sayısı 4 bin 758 var" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Bugün saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam saatlerinde AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Oktay, saat 00.35'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2 BİN 379 HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ, 14 BİN 483 YARALILARIMIZ VAR"

"Toplam şu an itibarıyla 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralılarımız ve yıkılan bina sayısı 4 bin 758 var. Bir de ihbarlar var, 1459 da ihbarlar var. Bunlar henüz teyit edilebilmiş değil. Sizlerle önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamı teyit edilemeyenler de dahil edildiğinden dolayı olmuştur. Dolayısıyla teyit edilen rakamlarla devam edelim 4 bin 758 ile devam ediyor olacağız. Yine enkazdan çıkartılandan baktığımızda da 7 bin 840 vatandaşımız enkazdan çıkartılmış durumda. Bu da güzel haberimiz.

Arama kurtarmada sahada iller itibariyle 11 bin 022 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Bunların Maraş'ta 2 bin 353, Osmaniye 1549, Gaziantep 1306, Hatay 1625, Malatya 1026, Şanlıurfa 566, Diyarbakır 360, Adıyaman 826, Kilis 101, Adana 438. İlçeler itibarıyla da baktığımızda da ifade ettiğimiz rakamlara dahil aslında. Hatay İskenderun'da 229, Kırıkhan'da 625'e toplam Romanya ve İsviçre'den gelen 180 kişilik ekipte dahil. Antep'te Şehitkamil'de 111, Nurdağı'nda 315, Nizip'te 15, Islahiye 175 yolda olan ve takviye ettiğimiz ve yurt dışından gelen arma kurtarma ekipleri.

284 bin 519 kişi şu anda Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarına, pansiyonlarına, öğretmenevlerine, okullara yerleştirilmiş durumda. 52 bin 304 kişi de KYK yurtları, spor salonları, gençlik merkezlerinde. Toplam da 338 bin kişi yerleştirilmiştir."