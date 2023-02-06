7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Fethi Yaşar: 'Bütçemizden 3 Milyon TL'lik Kaynak Oluşturarak, Acil İhtiyaçları Karşılıyoruz'

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, "Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta bütçemizden 3.000.000 TL’lik kaynak oluşturarak, acil ihtiyaçları karşılıyoruz. Belediyemizin arama kurtarma ekibi de çalışmalara destek olmak için yoldalar" mesajını paylaştı. Başkan Yaşar, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, "Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta bütçemizden 3.000.000 TL'lik kaynak oluşturarak, acil ihtiyaçları karşılıyoruz. Belediyemizin arama kurtarma ekibi de çalışmalara destek olmak için yoldalar" mesajını paylaştı. Başkan Yaşar, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Yenimahalle Belediyesi de yardım için seferber oldu.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, depremin ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta bütçemizden 3.000.000 TL'lik kaynak oluşturarak, acil ihtiyaçları karşılıyoruz. Belediyemizin arama kurtarma ekibi de çalışmalara destek olmak için yoldalar."

Artçı depremlerin devam ettiği bölgelerde hasarlı binalardan uzak durulması yönünde hatırlatmada bulunan Başkan Yaşar, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

Kampanyaya ilk andan itibaren gösterilen ilgiye teşekkür eden Yaşar, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız kampanyada toplanan yardımları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezimizde düzenleyerek, ihtiyaç duyulan bölgelere göndermek üzere hazırlıyoruz " dedi.