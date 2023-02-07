7,7 Büyüklüğündeki Deprem, 10 İli Vurdu… Ahmet Akın: "Diyarbakır'da Çalışmalar Devam Ediyor Ancak İstendiği Kadar Hızlı Gitmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Milletvekilleri; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da incelemelerde bulundu. Akın, “Burada enkaz halinde 20 bina var. 6 çok büyük apartman var. Çalışmalar devam ediyor. Ancak istendiği kadar hızlı gitmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bazı sitemleri var. İçeride evlatları var ananeleri, babaları var. Acı çok büyük, tarifsiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Milletvekilleri; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Akın, "Burada enkaz halinde 20 bina var. 6 çok büyük apartman var. Çalışmalar devam ediyor. Ancak istendiği kadar hızlı gitmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bazı sitemleri var. İçeride evlatları var ananeleri, babaları var. Acı çok büyük, tarifsiz" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti Diyarbakır'a gitti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin de yer aldığı heyet, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Akın, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Burada 20 bin var enkaz halinde. 6 çok büyük apartman var. Bir tanesinin önündeyiz şu anda. Burada çalışmalar devam ediyor. Ancak istendiği kadar hızlı gitmiyor. Bu yüzden de vatandaşlarımız bu konuda bazı sitemleri var. Görevliler ellerinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. İçeride evlatları var ananeleri, babaları var. Acı çok büyük, tarifsiz.

10 ayrı ilde, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirildik ve 10 ayrı ile dağıldık. Burada gördüğümüz şu: Acı büyük. Vatandaşlarımız, 20 saate yakın zamanı geçirdiler; evlatlarının, ailelerin güzel haberlerini bekliyorlar.

Burada emek veren, mücadele veren herkese minnettarız. En başta bölge halkı, kendi dostları, komşuları seferber olmuş noktadalar. Bunun yanında Silahlı Kuvvetler, görevliler… Herkes elinden geleni yapma gayreti gösteriyor. Biz takip ediyoruz yardımcı olmaya, gayret gösteriyoruz.

Biz bunu yaparken bir taraftan da CHP Genel Merkezi'mizde Afet Koordinasyon Merkezi'miz var. Orada da bize ulaşan vatandaşlarımızın AFAD ile olan ilişkisini sağlamaya gayret gösteriyoruz. AFAD ile vatandaş arasında bir kanal daha açtık. CHP Genel Merkezi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Sabaha kadar milletvekili arkadaşlarımla, örgütümüzle birlikte dolaşacağız. Burada nasıl yardımcı olabiliriz diye, tek tek kontrol edeceğiz. Belediyelerimizden ihtiyaç tırları yola çıktı. Battaniyeler, ısınma sobaları, gıda malzemeleri her şey şu anda yolda. Yarın 6-7 tır burada olacak, bizim belediyelerimize ait olan. Ertesi gün de bir o kadar tır, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlıca sağlamak için burada olacak. Tekrar milletimize, büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."