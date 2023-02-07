7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Afad Başkanı Yunus Sezer, 04.30'da Açıkladı: 2921 Vatandaş Hayatını Kaybetti, 15 Bin 834 Yaralı Söz Konusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin saat 04.30’da yaptığı açıklamada; “Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yine 15 bin 834 yaralımız söz konusu” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin saat 04.30'da yaptığı açıklamada; "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yine 15 bin 834 yaralımız söz konusu" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Bugün saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afad Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Sezer, saat 04.30'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2921 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞ DURUMDA. YİNE YARALI SAYIMIZ DA 15 BİN 834 YARALIMIZ SÖZ KONUSU"

"7.6 büyüklüğünde depremden sonra 143 tane artçı meydana gelmiş durumda. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmakta. AFAD bölgesinde toplam 16 bin 400 arama kurtarma ve destek personelimiz bulunmakta ve hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personelimiz havaalanlarından taşınmakta. Hem kara yoluyla hem hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yine yaralı sayımız da 15 bin 834 yaralımız söz konusu. Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi var. Bu ülkelerin de planları doğrultusunda ekipleri gelince de afet bölgelerine bunları da naklediyoruz.

"16 BİN 400 PERSONELİMİZDEN YABANCI ÜLKELERDEN GELEN PERSONELLE BERABER ŞU ANDA AFET BÖLGELERİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR"

16 bin 400 personelimizden yabancı ülkelerden gelen personelle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Bir taraftan da kış şartlarından dolayı da hem çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemeleri sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bine yakın çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. İnşallah hızlı bir şekilde bugün havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu da aktif bir şekilde kullanarak tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya yönlendirmeye düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimizde yine gönderilmiş durumda. Şu ana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızda ve diğer Milli Eğitim Bakanlığı'mıza ait misafirhanelerde vatandaşlarımız misafir edinmekte."

"SAAT 06.00 İTİBARIYLA DA TÜM VERİLER GÜNCELLENECEK"

Sezer, yıkılan bina sayısı ile ilgili soruya; "Yıkılan bina sayısı belli, bunlar ihbarlar sonucunda ortaya koyulan sayı bu. Bunları birebir teyit ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın en son açıkladığı oranda yıkılan bina sayımız var. Saat 06.00 itibarıyla da tüm veriler güncellenecek" yanıtını verdi.