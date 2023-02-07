7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... Kılıçdaroğlu Hatay'a Gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün deprem felaketinin yaşandığı Hatay’ı ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün Hatay'ı ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bugün Hatay'ı ziyaret edecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki deprem olmuştu. Bu depremin ardından, saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem daha meydana gelmişti. Depremler; Malatya, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Osmaniye ve Kilis'te hissedilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son olarak, saat 00.35'te yaptığı açıklamada; "2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralılarımız var" demişti.