7.7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

HDP Kriz Koordinasyon Merkezi, “Acımız büyük, zor bir zamandan geçiyoruz. Risk alanları dışında bulunan yurttaşlarımızı evlerini, kalplerini, sofralarını depremde zarar gören kardeşlerimize açmaya çağırıyoruz. Gün dayanışma günüdür. Halklarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstereceğine yürekten inanıyoruz” çağrısını yaptı.

HDP Kriz Koordinasyon Merkezi, "Acımız büyük, zor bir zamandan geçiyoruz. Risk alanları dışında bulunan yurttaşlarımızı evlerini, kalplerini, sofralarını depremde zarar gören kardeşlerimize açmaya çağırıyoruz. Gün dayanışma günüdür. Halklarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstereceğine yürekten inanıyoruz" çağrısını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde etkili oldu. Saat 13.24'te de merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde şu ana kadar bin 762 yurttaşın yaşamını yitirdiği açıklandı.

HDP Genel Merkezi'nde oluşturulan, Kriz Koordinasyon Merkezi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, deprem bölgelerinde barınma sorunu yaşayan yurttaşların veya evlerini yurttaşlara açmak isteyenlerin HDP'nin il ya da ilçe başkanlıkları üzerinden Kriz Koordinasyon Merkezlerinde listelere isimlerini yazdırabileceği belirtildi.

HDP Kriz Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Halkımıza çağrımızdır

Acımız büyük, zor bir zamandan geçiyoruz. Risk alanları dışında bulunan yurttaşlarımızı evlerini, kalplerini, sofralarını depremde zarar gören kardeşlerimize açmaya çağırıyoruz. Gün dayanışma günüdür. Halklarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstereceğine yürekten inanıyoruz.

Barınma sorunu olan tüm yurttaşlarımız bulunduğu il ya da ilçe örgütlerine ulaşarak HDP Kriz Koordinasyon Merkezlerinde listelere adlarını yazdırabilirler.

Evini açarak dayanışma göstermek isteyen halklarımız da bulunduğu il, ilçe örgütlerine ulaşarak HDP Kriz Koordinasyon Merkezleriyle iletişime geçebilirler."