7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Sabah saatlerinde yaşamış olduğumuz büyük afet sonrasında Buca AKUT ekibimizle beraber derhal afet bölgesine gitmek için yola çıktık. Şu anda Konya’yı geçmiş durumdayız. Fakat hava koşulları gerçekten çok zor. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerinde afet bölgesinde olmayı planlıyoruz” dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Sabah saatlerinde yaşamış olduğumuz büyük afet sonrasında Buca AKUT ekibimizle beraber derhal afet bölgesine gitmek için yola çıktık. Şu anda Konya'yı geçmiş durumdayız. Fakat hava koşulları gerçekten çok zor. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerinde afet bölgesinde olmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitmek üzere yola çıkan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Sabah saatlerinde yaşamış olduğumuz büyük afet sonrasında Buca AKUT ekibimizle beraber derhal afet bölgesine gitmek için yola çıktık. Şu anda Konya'yı geçmiş durumdayız. Fakat hava koşulları gerçekten çok zor. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerinde afet bölgesinde olmayı planlıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha bu tür felaketler, bu tür depremler göstermesin. Hepimize geçmiş olsun. Bütün ülkemizin başı sağ olsun."