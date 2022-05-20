69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor - Haberler

Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB), ülkede 1953 yılından bu yana en soğuk Mayıs ayının yaşandığını duyurdu.

Tayvan'da Mayıs ayı sıcaklıkları son 69 yılın en düşük seviyesine indi. Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının en son 1953 yılında bu kadar düşük olduğu belirtildi. Meteoroloji Bürosu açıklamasında, Tayvan genelinde 13 ana istasyonda kaydedilen sıcaklıkların ortalamasının 23,5 santigrat derece olduğunu ifade ederken, bu ortalamanın ülkedeki son 30 yılın Mayıs ayı sıcaklık değerinden 2,18 santigrat derece daha düşük kaydedildiğini belirtti.

Tayvan meteoroloji kayıtlarına göre, ülkede en düşük sıcaklık 1-18 Mayıs tarihleri arasında ortalama 23,36 santigrat derece ile 1953 yılında meydana gelirken, 1999 yılının Mayıs ayında sıcaklıklar ortalama 23,61 santigrat derece, 1996 yılında 23,71 santigrat derece ve 1971'de 23,73 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

Öte yandan Tayvan'da 2 Mayıs tarihinde ülkenin en yüksek dağı olan Yushan'a kar yağmış ve bu olayı 1990 yılından bu yana kaydedilen 5'inci Mayıs ayında kar yağışı olarak kayıtlara geçmişti.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel