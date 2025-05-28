69 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Usta, Fabrikasyona Direniyor

69 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Usta, Fabrikasyona Direniyor
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69 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Usta, Fabrikasyona Direniyor
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13 yaşında çıraklığa başlayan Metin Yılmazcan, 69 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor. 20 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları tamir eden Yılmazcan, mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

20 metrekarelik dükkanda fabrikasyona direniyor

İflas etti ama yılmadı: 69 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 69 yıldır sürdüren Metin Yılmazcan, 20 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları tamir ederek geçimini sağlıyor. Çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Yılmazcan, fabrikasyon ürünlere direnmeye çalışıyor.

Ayakkabı tamircisi Metin Yılmazcan, 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 69 yıldır sürdürüyor. Şehrin kalabalığı içinde, yalnızca 20 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları yeniden hayata döndüren Yılmazcan, ustaların birer birer mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi sebebiyle kendisini son kale olarak görüyor. Fabrikasyon üretimin artmasıyla ayakkabı tamirciliğine olan ilginin giderek azaldığını belirten Yılmazcan, gelişen teknolojiyle birlikte fabrikasyona direnmeye çalışıyor. Geçimini tamir yaparak sağlayan 3 çocuk babası Yılmazcan, "1956 yılında çıraklığa başladım, askerden geldikten sonra 1966-1969 yılları arasında dükkan açtım. İflas ettikten sonra uzun bir süre ara verdim. 1982 yılında tekrar başladım bu mesleğe ve hala devam ediyorum. Tamirat işi çok basitleşti eskiden böyle değildi, tamir edildiği zaman yeni alınmış gibi olurdu. Şimdi ise ilaçla yapıştırılıyor, elde dikim yok hepsi makinede oluyor ve basitleşti. 4 çırak yetiştirdim onlarda askerliğini yatıktan sonra fabrikaya girdiler. Bizim meslek öldü artık, hep hazıra döndü iş. Biz eskiden domuz kılıyla fora dikerdik, kazıma dikerdik aynı makine dikişi gibi bunların hepsi makineleşti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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