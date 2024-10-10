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68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'ndan 1 Haftadır Haber Alınamıyor

68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'ndan 1 Haftadır Haber Alınamıyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Eroğlu'nun kaybolduğu günden bu yana ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan (68) 1 haftadır haber alınamıyor. Ekipler, Eroğlu'nun bulunması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan, geçen perşembe gününden bu yana haber alınamıyor. Köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'nu bulmak için ekipler seferber oldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye arama faaliyetleri için Afad, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama- kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek, Nur Cemil Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi'nde bir haftadır arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Öte yandan AFAD ekipleri mahalledeki dere yataklarını botlarla aramaya başladı.

Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karacabey Jandarma Bursa AFAD

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