68. Sait Faik Hikaye Armağanı, 11 Mayıs'ta takdim edilecek

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Hikaye Armağanı kapsamında, ödül sahibi 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayan Abasıyanık'ın anısına 1964'ten itibaren ödül veriliyor.

Jürinin değerlendirmesi sonucu 176 kitap arasından, Mustafa Çiftçi'nin "Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım", Gaye Boralıoğlu'nun "Alametler Kitabı", Aylin Balboa'nın "Ateş Sönene Kadar", Fatma Nur Kaptanoğlu'nun "Ateşten Atlamak", Hakan Sarıpolat'ın "CIS", Hande Ortaç'ın "Daha İyi Misin?", Özgür Mutlu'nun "Dönme Dolap Düşleri", Fuat Sevimay'ın "Gör Bağır", Zafer Doruk'un "Karsambaç" ve Kamil Erdem'in "Yok Yolcu" adlı eserleri seçildi.

Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Beşir Özmen ve Metin Celal'den oluşan jüri, kazanan eserin sahibini, Sait Faik Abasıyanık'ın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklayacak.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek, "Sait Faik Hikaye Armağanı"nı veriyor.

Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde düzenleniyor.