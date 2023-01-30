68 GÜNDÜR KAYIP SEDA NUR İÇİN YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ı (21) arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, geçen yıl 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Karada, havada ve denizde yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızlarının bulunmasını istedi. Bunun sonrasında Seda Nur Uludağ'ın öldürülmüş olabileceği de gündeme geldi. Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün kameralar tarafından görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkizinde bu sabah arama çalışması tekrar başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri ile özel eğitimli kadavra köpeğiyle karadan arama çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.