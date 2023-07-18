67 yıllık Fevkani Köprüsü'nün yıkım ihalesi yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani köprüsünün yıkım ihalesi bugün yapıldı.

Zonguldak'ta 67 yıl önce yapılan ve dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani köprüsünün yıkım ihalesi bugün Zonguldak Belediye Başkan Selim Alan Başkanlığında belediye toplantı salonunda yapıldı.İhaleye, Asya Grup, Naslı Hurdacılık, Acar Yıkım, ve Gülsoy İzebelik firması olmak üzere 4 firma yeterlilik belgesi alarak ihaleye katılmaya hak kazandı. İhale öncesinde Naslı Hurdacılık'ın imza sürküsünün dosyanın içerisinde çıkmaması nedeniyle ihaleden çıkarıldı. Nas Hurdacılık'ın ihaleden çıkarılması nedeniyle ihaleye 3 firma katıldı.3 firma köprünün yıkım ihalesini alabilmek için teklif verdi.İhalenin tamamlanmasının ardından en yüksek teklifi 3 milyon 450 bin TL+KDV ile Gürsoy İzabelik firması vererek ihaleyi aldı.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ihale ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Uzun zamandan beri köprü ile ilgili yokım sürecini konuşuyoruz. Bugün ihaleyi gerçekleştirdik. 4 firma yeterlilik belgesini alıp yeterli görüşmüştü. 1 firmanın evrakları eksik olduğu için ihale dışı kaldı. 3 milyon 450 bin ve KDV ile en yüksek ihaleyi veren Gürsoy firması oldu. Biz de en kısa sürede imzayı atıp süreci başlatacağız. En geç Ağustos ayının 15'inde esnafımızı geçici yerlerine alacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bu zamana kadar kimseyi mağdur etmediğimiz gibi esnafımızı da mağdur etmeden inşallah bu süreci tamamlarız. Süreç belli olunca detayları paylaşacağız."