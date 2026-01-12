Haberler

İzmir'de kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik arama sonrası ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik çalışma sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Tırazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Safiye Aktürüm'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp Aktürüm, saat 21.45'te ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumunun iyi olduğu belirlenen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
