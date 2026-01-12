İzmir'de kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik çalışma sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Tırazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Safiye Aktürüm'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp Aktürüm, saat 21.45'te ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumunun iyi olduğu belirlenen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.