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67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ çıkarıldı

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67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan Eser Apartmanı'nın enkazı altında kalan 67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan Eser Apartmanı'nın enkazı altında kalan 67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Sinan Sokak'taki Eser Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından 67 yaşındaki Hüseyin Berber'i depremden 185 saat sonra sağ çıkardı. Ekipler büyük sevinç yaşadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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