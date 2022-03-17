67 Yaşındaki Asyalı Kadına Saldırı

New York'ta 67 yaşındaki bir kadın 42 yaşındaki bir erkeğin saldırısına uğradı. Yonkers'da yaşanan olayda saldırgan, asansör beklerken yere düşürdüğü kadına en az 125 kez vurdu. Yetkililer, saldırganın atağa geçmeden önce kadının Asyalı kimliğiyle ilgili küfrettiğini söylüyor. Olayın ardından yakalanan saldırgan nefret suçu ve cinayet teşebbüsünden yargılanacak

DailyMotion.com / Güncel