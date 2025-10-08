Haberler

67 Yaşındaki Adam FETÖ Dolandırıcılığına Kurban Gitti

67 Yaşındaki Adam FETÖ Dolandırıcılığına Kurban Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 'FETÖ' yalanıyla 67 yaşındaki İ.K.'dan 10 milyon lira alındı. İ.K., dolandırıldığını anladıktan sonra polise başvurdu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 67 yaşındaki İ.K., FETÖ yalanıyla telefonda 10 milyon lira dolandırıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, İ.K.'yi bir soruşturma dosyasında adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile aynı dosyada geçtiğini söyleyerek korkuttu. Ardından da bu kişiler, dosyadan adının sildirilmesi konusunda yardımcı olabileceklerini belirtip, para istedi. Panik yaşadığını belirten İ.K. telefondaki kişilere banka aracılığı ile 2 parça halinde toplam 10 milyon lira havale yaptı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden İ.K., durumu polise bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.