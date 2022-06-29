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67 SUÇ KAYDI OLAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
67 SUÇ KAYDI OLAN HIRSIZ YAKALANDI

KARTAL'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. yakalandı.

KARTAL'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan 67 kaydının olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz hafta eve giren 3  şüpheli, evde bulunan para, ziynet eşyası ve televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde apartmana giren hırsızların bir süre sonra ellerindeki televizyonla çıktıklarını gördü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu  kimliğini tespit ettiği, Hatice Ç.(27)'yi gözaltına alırken, hırsızlık yapılan evden çaldığı değerlendirilen 8 bin 665 lira para ele geçirildi. Hatice Ç'nin benzer suçlardan 67 suç kaydını olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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