67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9 ilde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yı polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nın evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söylediler.