67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar - Haberler

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67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar

TELEFON dolandırıcılığı yaparak 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma sürüyor.

TELEFON dolandırıcılığı yaparak 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde ise toplamda 50 milyon lira dolandırılan mağdur Nevra K.'nın şüphelilerle parayı teslim ettiği anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9  ilde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri polis ve  savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yı  polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nın evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevra K.'nın alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu. Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.

Yetkililer toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söylediler.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

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