664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Edirne Valiliğinde, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yönelik hazırlık toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, alt komisyonların kendi alanlarına ilişkin aldığı kararlar ve yürüttüğü hazırlıklar ele alındı.

Hazırlık sürecindeki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, güreş organizasyonunun eksiksiz şekilde yürütülmesi için gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantıya, Edirne Belediyesi heyeti ile kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.