664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı açıklandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarayiçi Er Meydanı ve çevresinde 30 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenecek festival kapsamında konserler, kültürel etkinlikler ve yağlı güreş karşılaşmaları yapılacak.

Festival, 30 Haziran Pazartesi günü Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın Kırkpınar davul zurna ekibi tarafından Tarihi Belediye Binası önünde karşılanmasıyla başlayacak.

Aynı akşam saat 21.00'de Sarayiçi Konser Alanı'nda yerel gruplar sahne alacak. Etkinlikler, 1-2 Temmuz'da dans ve müzik gösterileriyle sürecek.

Güreşçilerin kayıt işlemleri 3 Temmuz'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Aynı akşam sanatçı Aydilge, Sarayiçi'nde konser verecek.

Güreşler 4-6 Temmuz'da

4 Temmuz Cuma günü ağa karşılama töreni gerçekleşecek. Pehlivanlar Mezarlığı ziyareti ve dua edilmesinin ardından Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler saat 14.00'te minik boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla başlayacak. Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Festival kapsamında Moğollar grubu saat 21.00'de Sarayiçi'nde konser verecek.

Organizasyon, 5 Temmuz Cumartesi günü tüm boylardaki güreşlerle sürecek. Aynı akşam Haluk Levent, festival etkinlik alanında sahne alacak.

Kırkpınar'ın son günü, sabah saatlerinde alt boylardaki müsabakalarla başlayacak. Güreşler, başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 6 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak geçit töreni ve ödül töreni de yapılacak.