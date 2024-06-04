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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Edirne'de düzenlenecek olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili değerlendirme toplantısı Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyon kararları ve hazırlıklar değerlendirildi ve faaliyet planlamaları gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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