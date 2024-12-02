Üye Girişi
Haberler
MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği şehre operasyon! Kritik isim öldürüldü

 Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uzatılan eli tutması an meselesi

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
Saadet Partisi ekonomi politikalarını yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

65 Yaşındaki Yeter Teyze Seyyar Tezgahında El Emeği Ürünlerini Satıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Yeter Nasip, seyyar tezgahında el emeği göz nuru ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Rahatsızlıklarına rağmen ördüğü patik, yelek, takı eşyaları ile geçimini sürdüren Yeter Teyze, azmiyle takdir topluyor.

Seyyar tezgahının başında ördüğü ürünleri satarak geçimini sağlıyor

Yeter teyze tazgahının başında hem örgü örüyor hem de satıyor

GAZİANTEP - El emeği göz nuru ile ördüğü ürünlerini seyyar tezgahında satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Yeter Nasip, hem aile bütçesine destek oluyor hem de ürünlerinin değer bulmasının mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Yeter Nasip, ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı el işlemeli örgü ve takı eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. İlerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen soğuk-sıcak dinlemeden kendisine ait tezgahında sattığı ürünler ile ailesinin geçimini sağlayan Yeter Nasip, özellikle günlük yaşamda da kullanılan, patik, örme yelekler ve şallar, lif, dantel, süs ve takı eşyaları gibi birçok ürününü satarak geçimini sürdürüyor. Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'ndeki otobüs durağının yanına her gün tezgahını kuran ve yaz-kış demeden tezgahının başında bir yandan örgü ören bir yandan da hem ördüğü hem de hazır aldığı hediyelik eşyaları satan Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini topluyor. Tezgahında el işlemeli çocuk patikleri ve yeleklerinin yanı sıra küpe, bileklik ve kolye gibi takı eşyaları satarak aile bütçesine katkıda bulunan Yeter Nasip, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen gece yaptığı ürünleri gündüzleri satarak geçimini sağladığını söyledi. Örgü örerek kendisiyle gurur duyduğu bu işi yapmanın verdiği hissi hiçbir şeye değiştirmeyeceğini ve kendi parasını kazanmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Nasip, kendi deyimiyle kimseye muhtaç olmamak için 25 yıldır bir yandan örgü ördüğünü ve bir yandan da ördüğü el emeği göz nuru ürünlerini sattığını belirtti. Boş durmayı sevmediğini söyleyen Nasip, ördüğü ürünleri de satarak evine katkıda bulunduğunu anlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahının başına geçtiğini aktaran Nasip, "Sattığım ürünler el emeği göz nuru ürünlerimdir. Sabah saat 10.00'da geliyorum. Akşam 16.00'a kadar çalışıyorum. Kendim yapıyorum kendim satıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Rabbime şükürler olsun. Çokta istemiyorum. Rabbim az ama hayırlısını versin. Patik, çocuk bayan için örüyorum. Küpe, kolye, halhal ve bileklik yapıyorum. Hepsi elimden geliyor. 65 yaşındayım. Bir ekmek parası için çabalıyorum. Bu yaşta avuç mu açayım. Gençlikte kimseye el açmadım, bu yaştan sonra da Rabbim haram nasip etmesin" dedi.

Ördüğü ürünleri satarak evine katkıda bulunduğunu anlatan Nasip, yaptığı ürünlerin genç kızların ve kadınların ilgisini çektiğini belirtti.

El emeği göz nuru el ürünlerini vatandaşların beğenisine sunup aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden Nasip, "Eşim de çalışıyor ama hayat pahalı olduğu için bende eşimle birlikte çalışıyorum. Kimseye çok şükür muhtaç olmuyoruz. Kendi emeğimizle kazanıyoruz. Günde iki tane patik örüyorum. Evde de patik örmeye devam ediyorum. Yemeğimi yedikten sonra çayımı içtikten sonra patik örüyorum. Ördüğüm patikleri de tezgahımda satıyorum" şeklinde konuştu.

"Yeter teyze kendi emekleri ile para kazanıyor"

Kader Kökçüoğlu isimli vatandaş kadınların çalışmaya kattığı desteğin büyük olduğuna değinerek, "Şu anda 14-15 yaşındakiler bile çalışmıyor. Trafikte mendil satan kişilerle karşılaşıyoruz. Ama yeter teyze yaşlı olmasına rağmen tezgahının başında hem örgü örüyor hem de satıyor. Yeter teyze kendi emekleri ile para kazanıyor. Bir genç olarak kendisini örnek alıyorum ve kendisine de imrendim" diye konuştu.

65 Yaşındaki Yeter Teyze Seyyar Tezgahında El Emeği Ürünlerini Satıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Icardı'den Wanda'ya şok suçlama
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.