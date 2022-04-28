'65 YAŞ ÜSTÜ, BAYRAM ZİYARETLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALI'

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Pozitiflik oranımız çok azaldı. 2 yılın sonrasında maskesiz güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu noktada 65 yaş üstü yakınlarımız ve ek hastalığı olan kişilere bayram ziyaretlerini yaparken daha dikkatli olmasını öneririm dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Toker, maske yasağının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecine değinen Toker, Yaklaşık 2 yıllık süreyi tamamladıktan sonra koronavirüs savaşımızda çok güzel bir noktaya geldik. Özellikle ilk başlardaki bulaşıcılık oranı çok fazla düştü. Çoğu kişi aşılandığı için de artık vaka sayılarımız gayet iyi durumda. Aynı zamanda havaların ısınması, havalandırma ortamlarının daha fazla artmasıyla da artık kapalı alanlarda da herhangi bir maske ihtiyacı kalmamış gibi görünüyor. Şu an yeni başvurularımız epey azaldı. Sadece ek hastalıkları olan ve özellikle yaşlı hastalarda ya da hiç aşı olmamış ve daha önce hastalıklarını bilmeyen kişilerde hala hastalığı görüyoruz. Bir salgın süreci neredeyse sona erdi. Aynı şekilde yoğun bakımlarda da yaşlı ve ek hastalığı olan kişiler genellikle hastalığı kötü geçiriyor. Şu anda pozitif vaka sayımız epey düştü dedi.

'BAKANLIĞIN ÖNERDİĞİ AŞI DOZLARINI TAMAMLAMAK GEREK'

Dünya çapında farklı varyantlardan söz edildiğine değinen Dr. Toker, Özellikle şu an tekrar salgının ilk başladığı bölgelerde farklı varyantlar duyuyoruz. Ancak şu an için baskın bir varyanttan söz edemeyiz. Pozitiflik oranımız çok azaldı. 2 yılın sonrasında belki de maskesiz ve iklim şartlarına da karşılık olarak güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu noktada 65 yaş üstü yakınlarımız ve ek hastalığı olan kişileri bayram ziyaretlerini yaparken daha dikkatli olmasını öneririm. Onun dışında güzel bir bayram geçireceğimizi umuyorum diye konuştu.

Aşı konusunda eksik dozları olanları da uyaran Toker, Bu 2 yıllık süreçte aslında koronavirüs ile ilgili tedaviden çok bizi hem mesafeli durmamız hem de aşı yanıtları korudu. Virüsün yayılma oranlarının azalması ve kişilerin hastalığı hafif geçirmesinin en büyük katkısı aşıydı. O yüzden de bitti gibi düşünülmemesi hala temkinli davranılması ve mümkünse Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı dozlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşlı grup ve ek hastalığı olan kişilerde özellikle vurguladığımız bir durum. Ayrıca da toplumsal çalışmaları olan okullarda öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımızın mutlaka tamamlaması gerekiyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel