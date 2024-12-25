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65 Kaymakam Adayı Alınacak

65 Kaymakam Adayı Alınacak
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İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı için 65 kaymakam adayı almayı planlıyor. Adayların belirli üniversitelerden mezun olması ve bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'nca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak.

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar da sınava başvurabilecek.

Sözkonusu bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adaylarının, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığı'na ibraz etmesi gerekecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Sınav, 23 Şubat'ta, Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da belirlenen sınav merkezlerinde saat 10.15'te yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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