64 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü 11 Yıl Sonra Yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.G. adlı hükümlü, Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 11 yıldır aranan E.G'yi (56) Düzce'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
