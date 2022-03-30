Son dakika haberleri! 64 şüphelinin yakalandığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon kamerada

İstanbul merkezli 6 ilde 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Eş zamanlı operasyonlarda aranan 76 şüpheliden 64'ü yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve kaçak silah imalathanelerine yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu operasyonlarda aranan 76 şüphelinin 64'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

DÜZENLENEN OPERASYONA İLİŞKİN BU SABAH EMNİYETTEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

Kentte silah alım satım ve kaçakçılığını yapan, eylemlerde bulunan çetelere ve suç örgütlerine silah temin eden şahısların deşifre edilebilmesi ve aralarındaki hiyerarşik yapının çökertilmesi için yapılan operasyonda, 2 kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda ayrıca 2'si kurusıkı olmak üzere 40 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 58'i tabancaya, 6'sı da av tüfeğine ait toplam 64 şarjör ile bu silahlara ait çeşitli çapta fişek ve silah parçalarının ele geçirildiği belirtildi. Yasadışı silah üretilen atölyelerin de basıldığı operasyonun görüntülerinde, aramalar ve gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülüşü yer alıyor. Öte yandan operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

(Sadık Kahraman/ İHA)