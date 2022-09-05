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63 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K. (24) isimli kadın, polisin operasyonu ile yakaladı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K. (24) isimli kadın, polisin operasyonu ile yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K.?nin, Kayabaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Güncel Haberler

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