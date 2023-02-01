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63 Yaşındaki Adam Eksi 20 Derecede Uçurum Dalışı Yaptı

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Çin'in Mudanjiang kentinde manzarasıyla dikkat çeken bir bölgede, 63 yaşındaki Di Huanran hava sıcaklığı eksi 20 santigrat dereceye düşmesine rağmen uçurum dalışı gerçekleştirdi.

Çin'in Mudanjiang kentinde manzarasıyla dikkat çeken bir bölgede, 63 yaşındaki Di Huanran hava sıcaklığı eksi 20 santigrat dereceye düşmesine rağmen uçurum dalışı gerçekleştirdi.

Di, hava koşulları ne olursa olsun 40 yıldır uçurum dalışı yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Harbin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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