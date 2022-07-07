63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor
AA - Bayram Uygun - Güncel
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde Eyüp Emre Uçaray tarafından kaleme alınan " Mutluluk Diyarı" isimli oyun, büyükler içinde "Piknik sepeti" isimli tiyatro oyunu sahne aldı.
Açık hava tiyatrosunda da Kolpa Grubu bir konser verdi.
Şenlikler çeşitli etkinliklerle devam edecek.
AA / Bayram Uygun - Güncel