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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

AA - Bayram Uygun - Güncel
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde Eyüp Emre Uçaray tarafından kaleme alınan " Mutluluk Diyarı" isimli oyun, büyükler içinde "Piknik sepeti" isimli tiyatro oyunu sahne aldı.

Açık hava tiyatrosunda da Kolpa Grubu bir konser verdi.

Şenlikler çeşitli etkinliklerle devam edecek.

AA / Bayram Uygun - Güncel

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