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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

AA - Bayram Uygun - Güncel
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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ses sanatçısı Erhan Uslu, Açıkhava Tiyatrosunda sahne aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçı Erhan Uslu'ya günün anısına bir plaket verdi,

Akkaya, "Konserimiz bu toprağın sesi, Nasreddin Hoca'nın torunu Erhan Uslu kardeşimizi tekrar evinde misafir etmekten onur duyduk. Kulaklarımızın pasını silmeye onunla başlayıp, heyecan duyduk. Gerçekten sanatıyla, akademisyenliğiyle bizim onur kaynağımız. İyi ki varsın Erhan. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Konseri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, İLBANK Konya Bölge Müdürü Murat Karaçam ile vatandaşlar izledi.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Nasreddin Hoca Salih Akkaya Erhan Uslu Akşehir Güncel Haberler

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