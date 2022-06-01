63 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 585 yıla kadar hapis istemi - Haberler

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde piyasadan 12 milyon TL para toplayıp, 63 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcu Hüseyin G. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 189 yıldan 585 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tepecik Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde, kentin en büyük kuyumcu dükkanlarından biri, 2 Mayıs 2019 sabahı kepenk kapattı. Kuyumcuda paralarının kaldığını iddia eden 98 kişi suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, kuyumcu Hüseyin G.'nin 1 Mayıs 2019'da yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüseyin G., 29 Temmuz 2019 günü Türkiye'ye geri döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Hüseyin G., tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Hüseyin G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Toplam 189 yıldan 585 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin G., Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında yargılanmaya başlanacak.